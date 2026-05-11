Пушков заявил, что США не могут изъять уран у Ирана без согласия Тегерана

Соединённые Штаты не могут изъять у Ирана обогащённый уран без согласия Тегерана. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале. По его словам, Вашингтон может лишь «наблюдать».

Пушков прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США знают точные места хранения иранского урана и смогут забрать его по желанию. Сенатор отметил, что для безопасного вывоза таких материалов требуется четыре условия: мирная обстановка, официальное соглашение о передаче урана, согласованный с МАГАТЭ план действий и полное сотрудничество Ирана.

«Ни одного из этих 4-х условий на сегодня не существует. Наблюдать США могут, а вот изьять обогащённый уран без согласия Ирана — не могут», — пишет он.

А ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Штаты признают возможность того, что иранская ядерная программа не будет решена дипломатическим путём. По его словам, хотя военные цели США в Иране достигнуты, вопрос о прекращении ядерной программы остаётся нерешённым. Он также подтвердил, что для вывоза обогащенного урана из Ирана могут быть задействованы американские военные, специалисты Минэнерго или инспекторы ООН.