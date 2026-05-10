В США допустили, что вопрос ядерной программы Ирана не решится переговорами

Соединённые Штаты признают возможность того, что иранская ядерная программа не будет решена дипломатическим путём. Об этом телеканалу CBS News сообщил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, хотя военные цели США в Иране достигнуты, вопрос о прекращении ядерной программы остаётся нерешённым. Райт отметил, что, хотя переговоры являются наиболее вероятным путем решения этой проблемы, это не единственный возможный вариант. Он также подтвердил, что для вывоза обогащенного урана из Ирана могут быть задействованы американские военные, специалисты Минэнерго или инспекторы ООН.

«Прекращение иранской ядерной программы — это другой вопрос, и этого ещё предстоит добиться. Вероятнее всего, данный вопрос будет урегулирован путём переговоров, но его не обязательно решать переговорным путём», — заявил Райт.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился ввести дополнительные меры для противодействия Соединённым Штатам и Израилю. Такое решение было принято после получения доклада от командующего центральным штабом вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» генерала Али Абдоллахи. Генерал доложил верховному главнокомандующему о полной оборонительной и наступательной готовности иранской армии. По его словам, командование уже разработало стратегические планы на случай любого развития событий.