Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 мая, 11:52

Аятолла Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Обложка © Gettyimages / Hamed JAFARNEJAD / ISNA / AFP

Духовный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о введении новых мер для противодействия Соединённым Штатам и еврейскому государству. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

Как отмечается в заявлении, Хаменеи «подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам». Решение было принято после доклада командующего центральным штабом вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Это первое официальное подтверждение встречи двух лиц.

Генерал доложил верховному главнокомандующему о полной оборонительной и наступательной готовности армии. По его словам, разработаны стратегические планы, имеется всё необходимое вооружение и оснащение для ведения боевых действий.

Абдоллахи подчеркнул, что военные дадут быстрый и мощный ответ на любую агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона. В Тегеране дали понять, что не намерены сидеть сложа руки в случае нового витка эскалации.

Иран пригрозил США и Израилю «новыми полями сражений» в случае повторения атаки

Ранее в Иране заявили, что США потерпели поражение в войне. Агрессивные действия Вашингтона в регионе привели к обратному эффекту — они лишь укрепили единство и сплочённость внутри Ирана, подчеркнули в Исламской Республике.

Дарья Денисова
