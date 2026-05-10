В Тегеране заявили, что США потерпели поражение в войне против Ирана

Представитель Армии Ирана Мохаммад Акраминия подвёл жёсткие итоги недавнего вооружённого конфликта с Соединёнными Штатами и Израилем. По его словам, Вашингтон не добился ровным счётом ничего.

«Если мы хотим дать оценку, мы должны отметить, что противник не достиг ни одной из своих ранее определённых целей и потерпел поражение в этой войне», — заявил Акраминия в интервью агентству IRNA.

Он также добавил, что агрессивные действия США в регионе привели к обратному эффекту — они лишь укрепили единство и сплочённость внутри Ирана.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф обсудили с премьер-министром Катара возможность заключения сделки с Ираном для прекращения войны. В попытке добиться прорыва объединились сразу несколько влиятельных игроков на Ближнем Востоке. К посредническим усилиям Дохи подключились Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.