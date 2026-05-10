10 мая, 06:08

В Иране напомнили об атаке США на школу, поздравив Левитт с рождением дочери

Обложка © X / IraninAustria

Посольство Ирана в Армении опубликовала заявление, в котором поздравила пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением дочери и одновременно напомнила о жертвах среди детей в результате удара США по школе в Минабе. Публикация дипмиссии появилась в соцсети Х.

В сообщении дипломаты отметили радость от рождения ребёнка у представителя администрации Дональда Трампа. Отдельно в тексте подчёркивалось, что дети «невинны и достойны любви». Далее тон сообщения резко изменился: в публикации упомянуты погибшие в результате американской атаки на школу для девочек в иранском городе Минабе.

«Те 168 детей, которых ваш босс убил в школе в Минабе, и которых вы оправдали, тоже были детьми. Когда вы целуете своего ребёнка, подумайте о матерях этих детей», — говорится в посте.

Напомним, что 28 февраля в городе Минаб на юге страны был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек. Инцидент произошёл в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Общее число жертв составляет 168 человек. Позднее были опубликованы фотографии 119 погибших детей. Американская сторона не исключает возможную причастность своих военных к гибели детей и не даёт однозначных опровержений.

Милена Скрипальщикова
