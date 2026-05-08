Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт родила дочь

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. О рождении дочери она рассказала в соцсетях. Девочку назвали Вивиана. По словам Левитт, ребёнок родился здоровым, а старший сын семьи уже привыкает к появлению младшей сестры.

«Она идеальна и здорова, а её старший брат с радостью привыкает к жизни со своей новой маленькой сестрой. Мы наслаждаемся каждым моментом с новорожденной», — написала Левитт.

Отцом девочки является Николас Риччио, который занимается девелопментом недвижимости. У пары также есть сын Нико, родившийся в июле 2024 года.

На время декретного отпуска обязанности Левитт частично взяли на себя представители администрации. Брифинги уже начал проводить госсекретарь Марко Рубио.

Кэролайн Левитт — одна из самых молодых и заметных фигур в окружении Дональда Трампа. Она возглавила пресс-службу Белого дома в январе 2025 года и в 27 лет стала самым молодым пресс-секретарём в истории США. До этого Левитт работала помощницей пресс-секретаря в первую президентскую каденцию Трампа, затем была директором по коммуникациям у конгрессвумен Элиз Стефаник и сама пыталась избраться в Конгресс от Нью-Гэмпшира. В окружении Трампа её считают представителем нового поколения республиканских политиков: она активно ведёт соцсети, жёстко спорит с журналистами и часто выступает публичным голосом администрации.