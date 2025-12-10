Трамп похвалил пресс-секретаря Ливитт, вновь сравнив её губы с «пулемётом»

Американский лидер Дональд Трамп в свойственной ему манере сделал яркий комплимент своему пресс-секретарю Кэролайн Ливитт. Во время публичного выступления он сравнил её манеру говорить с пулемётной очередью.

Президент США Дональд Трамп похвалил пресс-секретаря Ливитт. Видео © X / EricLDaugh

«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. «Ап, ап, ап, ап», как маленький пулемёт, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика», — сказал американский президент.

Кэролайн Ливитт (Левитт) 28 лет. Она — самый молодой пресс-секретарь Белого дома в истории.

Американский лидер допускает подобные сравнения в адрес сотрудницы администрации далеко не впервые. Ранее во время беседы с журналистами Дональд Трамп также заявлял, что ни при каком условии не сместит Ливитт с должности пресс-секретаря, ведь её губы «движутся как пулемёт».