Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 09:32

Трамп похвалил пресс-секретаря Ливитт, вновь сравнив её губы с «пулемётом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © ТАСС / Zuma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, © ТАСС / Zuma

Американский лидер Дональд Трамп в свойственной ему манере сделал яркий комплимент своему пресс-секретарю Кэролайн Ливитт. Во время публичного выступления он сравнил её манеру говорить с пулемётной очередью.

Президент США Дональд Трамп похвалил пресс-секретаря Ливитт. Видео © X / EricLDaugh

«Это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются. «Ап, ап, ап, ап», как маленький пулемёт, она ничего не боится. Знаете, почему? Потому что у нас правильная политика», — сказал американский президент.

Кэролайн Ливитт (Левитт) 28 лет. Она — самый молодой пресс-секретарь Белого дома в истории.

«Твоя мама»: В Белом доме нахамили журналисту из-за вопроса о Будапеште
«Твоя мама»: В Белом доме нахамили журналисту из-за вопроса о Будапеште

Американский лидер допускает подобные сравнения в адрес сотрудницы администрации далеко не впервые. Ранее во время беседы с журналистами Дональд Трамп также заявлял, что ни при каком условии не сместит Ливитт с должности пресс-секретаря, ведь её губы «движутся как пулемёт».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar