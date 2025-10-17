Сектор Газа
17 октября, 20:51

«Твоя мама»: В Белом доме нахамили журналисту из-за вопроса о Будапеште

Обложка © X / PressSec

Официальный представитель администрации президента США Каролин Левитт нахамила журналисту, отвечая на его вопрос о том, кто выбрал Будапешт в качестве места проведения предстоящих переговоров американского лидера Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передаёт издание Huffpost.

«Твоя мама», — сказала Левитт, отвечая на вопрос о том, кто предложил провести встречу президентов РФ и США в столице Венгрии.

Примечательно, что автором заметки на сайте портала стал тот же журналист, который в 2021 году издал книгу об администрации Трампа и «избавлении от него» на выборах с оскорблением прямо в названии. В своей публикации он обратил внимание, что именно в Венгрии в 1994 году был подписан Будапештский меморандум.

Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии

Недавно президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности увольнения Каролин Левитт с должности официального представителя Белого дома, сравнив её губы «с пулемётом». В связи с этим американский лидер заявил, что Левитт никогда не найдётся замены. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт получила государственную охрану от Секретной службы. Это решение связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, сторонника республиканца.

