Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт получила государственную охрану от Секретной службы. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Решение связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, сторонника президента США Дональда Трампа. Он был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У Кирка остались жена и двое детей.

В Конгрессе США в настоящее время обсуждается выделение $58 млн на усиление охраны представителей исполнительной и судебной власти. Сам Чарли Кирк был известен резкой критикой военной помощи Украине: он называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и подчеркивал, что Крым всегда принадлежал России.