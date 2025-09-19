Владимир Путин
19 сентября, 12:18

После убийства Чарли Кирка Белый дом усилил охрану пресс-секретаря Левитт

Президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Обложка © Дмитрий Кирсанов/ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт получила государственную охрану от Секретной службы. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Решение связано с убийством консервативного активиста Чарли Кирка, сторонника президента США Дональда Трампа. Он был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У Кирка остались жена и двое детей.

В Конгрессе США в настоящее время обсуждается выделение $58 млн на усиление охраны представителей исполнительной и судебной власти. Сам Чарли Кирк был известен резкой критикой военной помощи Украине: он называл Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и подчеркивал, что Крым всегда принадлежал России.

«Война света и тьмы»: Дугин заявил, что Чарли Кирк умер от рук противников Христа

Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа потребовала у Конгресса 58 миллионов долларов на усиление охраны чиновников после убийства Чарли Кирка. В Белом доме заявили, что дополнительные меры безопасности должны коснуться и самих членов законодательного органа.

Марина Фещенко
