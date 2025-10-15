Трамп отказался увольнять пресс-секретаря из-за её губ: Двигаются как пулемёт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman, © ТАСС / WILL OLIVER / ЕРА
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт никогда не найдётся замены, сравнив её губы «с пулемётом». Об этом сообщает The Daily Beast.
Трамп высказался о действующем пресс-секретаре Белого дома Кэролайн Ливитт. Видео © X / shauna8425
Журналисты спросили, стоит ли заменить Ливитт, на что президент ответил отрицательно.
«Это лицо… и эти губы, они двигаются как пулемёт, да? Этого никогда не случится», — сказал Трамп во время общения с прессой на борту Air Force One.
Комментарии прозвучали во время перелёта лидера США Дональда Трампа из Израиля в Египет, где он подписал соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа с участием представителей Египта, Катара и Турции. Американский лидер считает, что это приведёт к завершению конфликта на Ближнем Востоке.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.