Пресс-секретарь Белого дома призналась, что получала удовольствие от публичной выволочки Зеленского
Пресс-секретарь Ливитт: Ссора в Белом доме показала упрямство Зеленского
Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / Chris Kleponis
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ей было приятно наблюдать за перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.
«Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира», — отметила Ливитт.
Пресс-секретарь также сделала вывод, что Зеленский пока не настроен на переговоры. Перепалка в Белом доме стала проявлением упрямства со стороны политика, уверена она.
Напомним, Зеленский приехал на встречу с республиканцем 28 февраля, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако переговоры с самого начала пошли наперекосяк. Сначала президент Штатов высмеял экс-комика за выбранный образ, а затем в Белом доме начался настоящий словесный баттл.