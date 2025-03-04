Пресс-секретарь Белого дома призналась, что получала удовольствие от публичной выволочки Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ей было приятно наблюдать за перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.

«Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира», — отметила Ливитт.