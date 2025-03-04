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4 марта, 05:11

Пресс-секретарь Белого дома призналась, что получала удовольствие от публичной выволочки Зеленского

Пресс-секретарь Ливитт: Ссора в Белом доме показала упрямство Зеленского

Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / Chris Kleponis

Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / Chris Kleponis

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ей было приятно наблюдать за перепалкой между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в эфире телеканала Fox News.

«Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира», — отметила Ливитт.

Пресс-секретарь также сделала вывод, что Зеленский пока не настроен на переговоры. Перепалка в Белом доме стала проявлением упрямства со стороны политика, уверена она.

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Напомним, Зеленский приехал на встречу с республиканцем 28 февраля, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако переговоры с самого начала пошли наперекосяк. Сначала президент Штатов высмеял экс-комика за выбранный образ, а затем в Белом доме начался настоящий словесный баттл.

Тимур Хингеев
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