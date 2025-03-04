Многие европейские политики лишь раззадоривают Владимира Зеленского, настраивая его на продолжение боевых действий. Однако никто не может финансировать это вечно, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — возмутился политик в интервью телеканалу Fox News.

По словам вице-президента, американский народ не потерпит, чтобы Белый дом продолжал спонсирование киевского режима.