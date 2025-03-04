Вэнс: Европа раззадоривает Зеленского и настраивает его на бесконечную борьбу
Многие европейские политики лишь раззадоривают Владимира Зеленского, настраивая его на продолжение боевых действий. Однако никто не может финансировать это вечно, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — возмутился политик в интервью телеканалу Fox News.
По словам вице-президента, американский народ не потерпит, чтобы Белый дом продолжал спонсирование киевского режима.
Между тем стало известно, что власти США приостановили всю военную помощь Украине. Поставки прекращены до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит, что киевский режим пересмотрел свою позицию и готов к миру.
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