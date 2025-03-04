Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 03:16

Вэнс: Европа раззадоривает Зеленского и настраивает его на бесконечную борьбу

Многие европейские политики лишь раззадоривают Владимира Зеленского, настраивая его на продолжение боевых действий. Однако никто не может финансировать это вечно, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — возмутился политик в интервью телеканалу Fox News.

По словам вице-президента, американский народ не потерпит, чтобы Белый дом продолжал спонсирование киевского режима.

В США разгорелись споры о нецензурной брани Зеленского в адрес Вэнса
В США разгорелись споры о нецензурной брани Зеленского в адрес Вэнса

Между тем стало известно, что власти США приостановили всю военную помощь Украине. Поставки прекращены до тех пор, пока Дональд Трамп не увидит, что киевский режим пересмотрел свою позицию и готов к миру.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Антон Голыбин
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • ЕС
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar