Рубио и Уиткофф экстренно обсудили с Катаром сделку с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Майами 9 мая. Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, переговоры были посвящены поиску путей заключения меморандума о взаимопонимании для прекращения войны с Ираном.

Премьер-министр Катара накануне встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне и должен был возвращаться в Доху, однако изменил планы и вылетел во Флориду.

По информации Axios, в попытке добиться прорыва объединились сразу несколько влиятельных игроков на Ближнем Востоке. К посредническим усилиям Дохи подключились Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

«Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении соглашения», – цитирует Axios свой источник.

США пока не получили от Ирана ответ на предложенный ими проект меморандума. При этом накануне президент Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа Тегерана в ближайшее время.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля Трамп объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня. Переговоры в Исламабаде 11 апреля не принесли результатов из-за разногласий по долгосрочному урегулированию. Трамп позже объявил о намерении продлить режим прекращения огня, однако Тегеран заявил, что не признаёт одностороннее продление.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США «очень тяжёлым и сложным», отметив, что противостояние создаёт трудности для Москвы. По его словам, Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и со странами Персидского залива, что ставит её в сложное положение.