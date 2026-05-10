Путин назвал конфликт Ирана и США тяжёлым и сложным

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал конфликт в Иране как тяжёлый и сложный. Российский лидер оценил ситуацию на Ближнем Востоке в ходе общения с журналистами.

«Что касается Ирана — очень тяжёлый и сложный конфликт», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что противостояние вокруг Ирана создаёт сложности для Москвы. Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.

«И нас это ставит в сложное положение, потому что у нас с Ираном добрые отношения и со странами Персидского залива дружеские отношения без всякого преувеличения», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.