Путин назвал конфликт Ирана и США тяжёлым и сложным
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал конфликт в Иране как тяжёлый и сложный. Российский лидер оценил ситуацию на Ближнем Востоке в ходе общения с журналистами.
«Что касается Ирана — очень тяжёлый и сложный конфликт», — сказал глава государства.
Путин также заявил, что противостояние вокруг Ирана создаёт сложности для Москвы. Россия поддерживает хорошие отношения как с Тегераном, так и с другими странами Персидского залива.
«И нас это ставит в сложное положение, потому что у нас с Ираном добрые отношения и со странами Персидского залива дружеские отношения без всякого преувеличения», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, 27 апреля состоялась встреча Владимира Путина с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи. Российский лидер сказал Аракчи, что народ Ирана отстаивает свою независимость. Иранцы проявляют мужество и героизм в этой борьбе. На Западе пришли к выводу, что визит иранского министра иностранных дел к Путину оказал серьёзное влияние на ход ближневосточного конфликта. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что США способны негативно воспринять встречу Путина с Аракчи.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.