27 апреля, 10:01

Путин примет главу МИД Ирана в президентской библиотеке в Петербурге

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Переговоры пройдут в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Информацией с журналистами поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент отправится в президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где он проведёт двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Арагчи», — уточнил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи провёл переговоры в Пакистане, где обсуждались варианты продолжения диалога с США. Политик назвал визит результативным. Кроме того, Арагчи рассказал о контактах с Оманом. В ходе поездки стороны затронули ситуацию в Ормузском проливе. Он отметил, что у Тегерана и Маската во многом совпадают позиции, и страны договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отмечал, что основной целью визита Арагчи в Петербург является «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз».

Татьяна Миссуми
