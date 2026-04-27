Путин примет главу МИД Ирана в президентской библиотеке в Петербурге
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Переговоры пройдут в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Информацией с журналистами поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент отправится в президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где он проведёт двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Арагчи», — уточнил он.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи провёл переговоры в Пакистане, где обсуждались варианты продолжения диалога с США. Политик назвал визит результативным. Кроме того, Арагчи рассказал о контактах с Оманом. В ходе поездки стороны затронули ситуацию в Ормузском проливе. Он отметил, что у Тегерана и Маската во многом совпадают позиции, и страны договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне. Посол Ирана в Москве Казем Джалали отмечал, что основной целью визита Арагчи в Петербург является «продвижение интересов в условиях исходящих извне угроз».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.