Путин заявил, что народ Ирана героически борется за свой суверенитет

Народ Ирана мужественно и героически борется за собственный суверенитет, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге.

Напомним, Аббас Арагчи находится с визитом в Санкт-Петербурге. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча назначена в президентской библиотеке.