Baijiahao: Кремль предпринял неожиданный шаг после разговора Путина с Трампом

Россия объявила о согласовании сроков визита президента в Китай после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. Решение приняли вскоре после беседы лидеров. Об этом сообщило издание Baijiahao.

«Это не совпадение. На шахматной доске международной политики каждый ход тщательно обдумывается. Решение объявить о согласовании дат визита Путина в Китай имеет глубокий смысл», — говорится в сообщении.

Разговор Путина и Трампа длился около полутора часов. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Ирана и Украины. Китайские аналитики считают, что объявление о визите последовало не случайно. Они указывают, что Москва таким шагом демонстрирует намерение укреплять взаимодействие с Пекином.

Авторы материала полагают, что Россия одновременно выстраивает диалог с США и сохраняет партнёрство с Китаем. По их оценке, речь идёт о балансе интересов на международной арене.

Ранее немецкий политолог Карло Масалы рассказал, что Дональд Трамп подал сигнал Москве через пересмотр военного присутствия США в Германии. Речь шла о решении, связанном с размещением батальона с дальнобойным вооружением. Эксперт отмечал, что такие шаги отражают изменение роли США в обеспечении безопасности Европы. Он указывал, что Вашингтон может сокращать своё участие в региональных процессах. Также сообщалось, что подобные решения воспринимаются как политический сигнал для других государств.