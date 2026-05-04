«Город истребителей» на месте встречи Путина и Трампа: США вложат в базу на Аляске $7 млрд

Пентагон хочет получить почти семь миллиардов долларов на создание крупного авиационного узла на Аляске. Такие цифры значатся в бюджетных документах военного ведомства.

Речь идет о базе Эльмендорф-Ричардсон, входящей в Тихоокеанское командование ВВС США. Этот объект считается одним из главных форпостов американского присутствия в регионе.

Проект получил название Fighter Town Recapitalization, что переводится как «Обновление города истребителей». Первый денежный транш на 2,066 миллиарда долларов запланирован на 2027 финансовый год, пишет РИА «Новости».

В обосновании указано, что существующая инфраструктура не выдерживает текущей загрузки. Чтобы исправить ситуацию, на территории построят новые ангары для техобслуживания машин, хранилище для обычных боеприпасов и общежитие для 320 человек.

Проектирование и конкурсные процедуры запущены в марте текущего года. Непосредственно к строительным работам планируется приступить в декабре 2027-го. Полное завершение цикла намечено на декабрь 2035 года.

Напомним, что на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в прошлом году состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Объединённая база «Эльмендорф — Ричардсон» (JBER) находится в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Она появилась в 2010 году после слияния авиабазы ВВС «Эльмендорф» и армейского форта «Ричардсон». Авиабаза названа в честь капитана Хью Мерла Эльмендорфа погибшего при испытаниях. Форт Ричардсон получил имя бригадного генерала Уилдса Престона Ричардсона — участника Первой мировой войны и интервенции в Советскую Россию а также исследователя Аляски. Сегодня на базе размещаются Аляскинское командование ВС США, 11-я воздушная армия, подразделения НОРАД, 673-е крыло обслуживания, 11-я воздушно-десантная дивизия, Объединённая оперативная группа «Аляска» и 381-я разведывательная эскадрилья.