Дикий медведь ранил двух военнослужащих американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где в августе 2025 года проходили переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет агентство AP.

«Двое американских военных <...> столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности... Инцидент произошёл в четверг <...> в Арктик-Вэлли», — говорится в публикации. Военные применили против хищника слезоточивый газ. В каком они состоянии, неизвестно.

Ранее американские военнослужащие, развёрнутые у берегов Ближнего Востока, пожаловались на питание на авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln. Вместо нормальной еды бойцов начали кормить меньшим количеством еды, а её качество упало. в В целом, моральный дух военных «Tripoli и Abraham Lincoln», писали СМИ.