Путин: На Аляске Россия подтвердила, что готова проявить гибкость

В ходе саммита на Аляске российская сторона подтвердила готовность к гибкому подходу в вопросах урегулирования украинского конфликта. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства пояснил, что основная цель переговоров в Анкоридже заключалась в демонстрации готовности Москвы учитывать предложения Вашингтона. Несмотря на наличие сложных вопросов и существующих разногласий, российская делегация выразила согласие с необходимостью проявления гибкости в переговорном процессе. Путин подчеркнул, что эта позиция была чётко донесена до американских партнёров в ходе двусторонних консультаций.

«Основная цель встречи на Аляске заключалась в том, чтобы в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определённые непростые вопросы и сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую гибкость», — рассказал президент.