Путин: На Аляске Россия подтвердила, что готова проявить гибкость
Обложка © Life.ru
В ходе саммита на Аляске российская сторона подтвердила готовность к гибкому подходу в вопросах урегулирования украинского конфликта. Данное заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства пояснил, что основная цель переговоров в Анкоридже заключалась в демонстрации готовности Москвы учитывать предложения Вашингтона. Несмотря на наличие сложных вопросов и существующих разногласий, российская делегация выразила согласие с необходимостью проявления гибкости в переговорном процессе. Путин подчеркнул, что эта позиция была чётко донесена до американских партнёров в ходе двусторонних консультаций.
«Основная цель встречи на Аляске заключалась в том, чтобы в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определённые непростые вопросы и сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую гибкость», — рассказал президент.
Напомним, что Владимир Путин провёл вечером 21 ноября оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где были рассмотрены ключевые вопросы международной повестки. Отдельное внимание было уделено мирному плану США по Украине, состоящему из 28 пунктов, который российская сторона получила через каналы взаимодействия с американской администрацией.
