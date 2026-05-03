«А с какой стати?» Лавров оценил реакцию США на встречу Путина и Аракчи
Лавров оценил реакцию США на встречу Путина и Аракчи вопросом «А с какой стати?»
Обложка © X / Seyed Abbas Araghchi
Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что США могут негативно воспринять встречу президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
«Я думаю, что нет. Ну, а с какой стати?», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Напомним, встреча Владимира Путина с главой иранской дипломатии состоялась 27 апреля. Российский лидер сказал Аракчи, что народ Ирана отстаивает свою независимость, проявляя мужество и героизм. А на Западе пришли к выводу, что визит иранского министра иностранных дел к Путину оказал серьёзное влияние на ход ближневосточного конфликта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.