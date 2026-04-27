«Зачем он просит о переговорах?» Аракчи разоблачил браваду Трампа о «победе» над Ираном

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна с улыбкой смотрит на браваду американского лидера Дональда Трампа о том, что США якобы уже одержали победу над Тегераном. Иранский министр дал первый комментарий после приезда в Россию и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Тогда зачем он [Дональд Трамп] предложил переговоры? Очевидно, что Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире. И они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах. И мы сейчас рассматриваем этот вариант», — ответил Аракчи на просьбу журналиста ИС «Вести» прокомментировать заявления Белого дома о полной «победе» над Ираном.