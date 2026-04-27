27 апреля, 13:28

Путин заверил Аракчи в решимости продолжать стратегические отношения с Ираном

Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Москва намерена продолжать развитие стратегических отношений с Ираном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге.

«Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это [послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи] и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», — отметил российский лидер.

Глава МИД Ирана обсудил возможное продолжение переговоров с США в Пакистане
Напомним, встреча Владимира Путина с главой иранской дипломатии проходит в президентской библиотеке. Российский лидер подчеркнул, что народ Ирана отстаивает свою независимость, проявляя мужество и героизм.

Юрий Лысенко
