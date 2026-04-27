Путин заверил Аракчи в решимости продолжать стратегические отношения с Ираном

Москва намерена продолжать развитие стратегических отношений с Ираном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге.

«Хотел бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это [послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи] и подтвердить, что Россия, так же как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения», — отметил российский лидер.