27 апреля, 13:36

Глава МИД Ирана заявил, что рад встретиться с Путиным в прекрасном Петербурге

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил удовлетворение встречей с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Глава государства принимает министра иностранных дел в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

«Уважаемый господин президент, я очень рад вас встретить именно в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге», — сказал глава иранской дипломатии.

Путин заявил, что народ Ирана героически борется за свой суверенитет

Ранее Аракчи прибыл с визитом в Санкт-Петербург и сразу обозначил уровень взаимодействия между Тегераном и Москвой. По его словам, контакты между двумя странами носят регулярный и плотный характер и охватывают широкий круг вопросов. А Путин заверил Аракчи в решимости продолжать стратегические отношения с Ираном.

Милена Скрипальщикова
