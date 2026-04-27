Глава МИД Ирана заявил, что рад встретиться с Путиным в прекрасном Петербурге
Обложка © ТАСС / EPA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил удовлетворение встречей с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Глава государства принимает министра иностранных дел в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.
«Уважаемый господин президент, я очень рад вас встретить именно в этом прекрасном городе Санкт-Петербурге», — сказал глава иранской дипломатии.
Ранее Аракчи прибыл с визитом в Санкт-Петербург и сразу обозначил уровень взаимодействия между Тегераном и Москвой. По его словам, контакты между двумя странами носят регулярный и плотный характер и охватывают широкий круг вопросов. А Путин заверил Аракчи в решимости продолжать стратегические отношения с Ираном.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.