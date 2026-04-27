«Добрые услуги»: России предрекли роль посредника в переговорах между США и Ираном

Москва может заметно нарастить своё влияние в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном, заявил иранист Саид Гафуров. По словам эксперта, Россия сегодня оказывает Ирану «добрые услуги», это официальный термин, под которым подразумевается содействие страны, не вовлечённой в конфликт, в налаживании контакта между враждующими сторонами.

«Этим уже занимается Китай, тем не менее, роль Москвы может быть сопоставима с ним», — подчеркнул эксперт в беседе с «Ридусом».

По его оценке, в США всерьёз опасаются ИРИ, поскольку отдают себе отчёт, что Тегеран способен в любой момент провести ядерные испытания. Именно это и толкает Вашингтон на попытки ввести иранское руководство в заблуждение.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов. Он подчеркнул, что ИРИ не будет вступать в переговоры под давлением.