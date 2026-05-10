10 мая, 10:38

Иран пригрозил США и Израилю «новыми полями сражений» в случае повторения атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Иран заявил о готовности расширить масштабы боевых действий и применить новые методы ведения войны в случае повторной агрессии со стороны США и Израиля. Об этом сообщил представитель армии республики Мохаммад Акраминия.

По его словам, в случае новой атаки Тегеран готов задействовать более современные вооружения и изменить тактику ведения боевых действий. Он также заявил, что речь идёт не только о новых методах войны, но и о переносе противостояния на «новые поля сражений», которые противники Ирана якобы не учитывали в своих расчётах.

«Война придёт в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах», — сказал он.

За время перемирия с США иранская сторона усилила военный потенциал, пересмотрела список возможных целей и адаптировала подготовку армии к новым условиям. Кроме того, Тегеран провёл ремонт оборонительных и наступательных систем, а также осуществил необходимую передислокацию сил.

В Тегеране заявили, что США потерпели поражение в войне против Ирана

Ранее сообщалось, что Тегеран может ограничить проход через Ормузский пролив для государств, поддерживающих санкционную политику США. Страны, присоединившиеся к ограничениям против Ирана, рискуют столкнуться с трудностями при прохождении через этот стратегически важный морской маршрут.

Милена Скрипальщикова
