Иран пригрозил США и Израилю «новыми полями сражений» в случае повторения атаки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography
Иран заявил о готовности расширить масштабы боевых действий и применить новые методы ведения войны в случае повторной агрессии со стороны США и Израиля. Об этом сообщил представитель армии республики Мохаммад Акраминия.
По его словам, в случае новой атаки Тегеран готов задействовать более современные вооружения и изменить тактику ведения боевых действий. Он также заявил, что речь идёт не только о новых методах войны, но и о переносе противостояния на «новые поля сражений», которые противники Ирана якобы не учитывали в своих расчётах.
«Война придёт в такие места, которые враг не мог предвидеть и учесть в своих планах», — сказал он.
За время перемирия с США иранская сторона усилила военный потенциал, пересмотрела список возможных целей и адаптировала подготовку армии к новым условиям. Кроме того, Тегеран провёл ремонт оборонительных и наступательных систем, а также осуществил необходимую передислокацию сил.
Ранее сообщалось, что Тегеран может ограничить проход через Ормузский пролив для государств, поддерживающих санкционную политику США. Страны, присоединившиеся к ограничениям против Ирана, рискуют столкнуться с трудностями при прохождении через этот стратегически важный морской маршрут.
