Иран направил через Пакистан ответ на предложение США о прекращении войны

Власти Ирана передали пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство IRNA.

По имеющимся данным, на данном этапе диалог между сторонами будет сосредоточен исключительно на вопросах прекращения боевых действий в регионе. В агентстве уточнили, что реакция Тегерана на последний вариант текста от Соединённых Штатов была направлена пакистанской стороне сегодня.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи распорядился ввести дополнительные меры для противодействия Соединённым Штатам и Израилю. Такое решение было принято после получения доклада от командующего центральным штабом вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» генерала Али Абдоллахи. Генерал доложил верховному главнокомандующему о полной оборонительной и наступательной готовности иранской армии. По его словам, командование уже разработало стратегические планы на случай любого развития событий.