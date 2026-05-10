Сильный взрыв прогремел в первом глубоководном порту Ирана

Сильный взрыв в иранском городе Чабахар на юге страны произошёл во время уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщило агентство Mehr.

Специализированные службы ликвидировали снаряды, оставшиеся после периода активных боевых действий между Ираном и США. До этого агентство сообщало о мощном хлопке в городе на побережье Персидского залива, не приводя других подробностей. Информации о пострадавших или разрушениях после инцидента пока не поступало.

Чабахар (Чехбахар) — город-порт на юго-востоке Ирана. Первый глубоководный порт в стране.

Ранее Life.ru сообщал, что не менее 15 сотрудников полиции погибли при атаке на пост Фатех Хель в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Региональный офицер полиции Банну Саджад Хан сообщил, что в момент удара на объекте находились 18 правоохранителей.