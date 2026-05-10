Не менее 15 полицейских погибли при атаке террористов-смертников в Пакистане
Не менее 15 сотрудников полиции погибли при атаке на пост Фатех Хель в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. По данным Dawn, нападение произошло вечером в субботу.
«По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли в субботу вечером в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну провинции Хайбер-Пахтунхва», — говорится в сообщении.
Региональный офицер полиции Банну Саджад Хан сообщил, что в момент удара на объекте находились 18 правоохранителей. Нападавшие направили к посту автомобиль со взрывчаткой, а после взрыва открыли огонь с нескольких сторон.
В результате атаки сооружение было полностью разрушено, бронемашина уничтожена, а соседние здания серьёзно повреждены. Спасательные работы уже завершены, в городе усилили меры безопасности и выставили дополнительные пропускные пункты.
Напомним, что после взрыва на месте началась перестрелка. По информации неназванного представителя правоохранительных органов, силовики вступили в огневой контакт с предполагаемым организатором атаки.
