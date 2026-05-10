Reuters: При взрыве авто у участка в Пакистане погибли 12 полицейских

В пакистанском городе Банну произошёл взрыв автомобиля рядом с полицейским участком. В результате инцидента погибли не менее 12 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

При взрыве авто у участка в Пакистане погибли 12 полицейских.

После взрыва на месте началась перестрелка. По информации неназванного представителя правоохранительных органов, силовики вступили в огневой контакт с предполагаемым организатором атаки

Ещё трое сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются, обстоятельства ЧП продолжают уточняться.

