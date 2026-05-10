Reuters: При взрыве авто у участка в Пакистане погибли 12 полицейских

При взрыве авто у участка в Пакистане погибли 12 полицейских.

В пакистанском городе Банну произошёл взрыв автомобиля рядом с полицейским участком. В результате инцидента погибли не менее 12 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

После взрыва на месте началась перестрелка. По информации неназванного представителя правоохранительных органов, силовики вступили в огневой контакт с предполагаемым организатором атаки

В результате инцидента погибли 12 полицейских. Ещё трое сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются, обстоятельства ЧП продолжают уточняться.

Ранее стали известны новые данные о взрыве автомобиля, произошедшем 7 мая в Днепропетровске. Транспортное средство, которое сдетонировало в Соборном районе города около 7:30 утра, принадлежало военнослужащему ВСУ.

Милена Скрипальщикова
