В Днепропетровске взорвали авто военного ВСУ, задержаны двое подозреваемых

Автомобиль, который взорвался накануне в Днепропетровске на юго-востоке Украины, принадлежал военному ВСУ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужбы, взрыв машины произошёл 7 мая около 7:30 утра в Соборном районе города. В СБУ также заявили, что задержали двух жителей Днепропетровской области, которые заложили взрывчатку под автомобиль.

Ранее в Днепропетровской области было повреждено предприятие и несколько объектов инфраструктуры. Точный характер разрушений не уточняется. Также есть проблемы с инфраструктурой в Кривом Роге и ещё в двух районах области.