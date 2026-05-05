Завод и объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области зафиксированы повреждения на предприятии и ряде инфраструктурных объектов. О последствиях сообщил глава региональной администрации Александр Ганжа. Информация появилась в его официальном телеграм-канале.

Уточняется, что повреждённый объект находится в Днепропетровске. Характер разрушений не раскрывается. Также сообщается о проблемах с инфраструктурой в Кривом Роге. Помимо этого, повреждения зафиксированы ещё в двух районах области.

Ранее в Киевской области произошёл пожар на промышленном объекте. Возгорание зафиксировали в Вышгородском районе. Кроме того, в ночь на вторник в Киеве сообщали о серии взрывов. Обстоятельства этих событий уточняются.