В Киевской области загорелся промышленный объект
На промышленном объекте в Киевской области произошёл пожар, сообщает Госслужба Украины по ЧС. Согласно данным телеграм-канала ведомства, объект находится в Вышгородском районе.
В ночь на вторник в Киеве сообщали о серии взрывов.
Ранее военнослужащие полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили новые ударные беспилотники Вооружённых сил Украины типа Swiftbeat Hornet («Марсианин-2»). Данные аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Однако, несмотря на использование алгоритмов автонаведения, все дроны своевременно обнаружили и уничтожили ещё до выхода на рубеж применения.
