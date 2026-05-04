На Украине повреждены объекты инфраструктуры в двух областях

В двух украинских регионах зафиксированы серьёзные проблемы с инфраструктурой. Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил в своем Telegram о повреждениях сразу в трёх районах на юго-востоке страны. Детали о характере разрушений чиновник не уточнил.

«Повреждён инфраструктурный объект, произошёл пожар. Повреждено государственное предприятие», — заявил Ганжа.

Практически одновременно пришла информация о ЧП на севере Украины. В Черниговской области пострадал энергетический объект. Он расположен в Новгород-Северском районе.

Ранее в Кировоградской области, расположенной в центральной части Украины, вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.