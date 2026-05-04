Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём канале «Макс» сообщил подробности масштабной ракетной атаки, которая затронула несколько областей Украины. Основной целью стали объекты портовой инфраструктуры на юге, промышленные предприятия и энергосети в центральных и северных регионах.

Удары пришлись по портам Одессы и Черноморска. В Администрации морских портов Украины подтвердили повреждения производственных и административных зданий.

«Эти удары направлены на южный логистический хаб, через который идёт как зерно, так и военный импорт с моря. Это системный удар, и он уже далеко не первый в этом году», – подчеркнул Коц.

В Кролевце Сумской области выведены из строя промышленные предприятия и линии электропередач, в Середино-Будской общине начался пожар на инфраструктурном объекте.

«Сумщина сейчас является и глубоким тылом, и потенциальным местом ведения боевых действий – наземное давление России на этом направлении не прекращается», – отметил военкор.

В Днепропетровской области под удар попали цели в Никополе и окрестностях. Зафиксировано более десяти прилётов, повреждены техника и объекты инфраструктуры.

«Никополь расположен напротив Энергодара. Его атакуют для психологического давления и разрушения логистики прифронтовой полосы», – добавил Коц.

Кроме того, были зафиксированы взрывы на военных объектах Полтавской и Черниговской областей.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung назвало Украину «дешёвой военной силой Европы». Автор публикации отметил, что европейские страны используют Киев в своих интересах в противостоянии с Россией, а украинские элиты извлекают выгоду из продолжения конфликта.