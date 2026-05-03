Группировка «Восток» сорвала массированный удар дронов ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении российские военные предотвратили крупную атаку противника. Как сообщили в Минобороны РФ, операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали массированный удар, который вооружённые формирования Украины планировали нанести по передовым позициям и путям снабжения Армии России.

Сначала разведчики «Востока» провели воздушную разведку и выявили маршруты полётов украинских беспилотников в Запорожской области. Противник, как установили наши военные, наблюдал за передовыми позициями и логистическими артериями подразделений ВС РФ.

Получив координаты, разведчики передали группе воздушного прикрытия, на какой рубеж летят вражеские дроны. На перехват немедленно вылетели специализированные российские беспилотники, способные ликвидировать цели прямо в воздухе.

«В результате точных попаданий сбиты украинские разведывательные БПЛА самолётного типа «Щедрик» и «Лелека». Также группы прикрытия ликвидировали тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», – уточнили в ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ планировали использовать дроны не только для разведки. С помощью беспилотников противник пытался сбрасывать мины на российские позиции и наводить артиллерийские орудия. Все зафиксированные БПЛА были уничтожены.

Ранее Life.ru писал, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне СВО около 1195 военнослужащих. В сводке Минобороны уточняется, что только в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял более 310 человек.