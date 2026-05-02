ВСУ за сутки потеряли около 1195 военнослужащих в зоне СВО
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1195 человек в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие данные приводятся в сводке Минобороны России.
По информации ведомства, на разных участках фронта противник понёс следующие потери: в зоне ответственности группировки «Север» — до 250 военнослужащих, «Запад» — до 200, «Южной» — до 120, «Центр» — до 275, «Восток» — более 310, «Днепр» — свыше 40.
Ранее боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным Бро добровольно ушёл из жизни, находясь на позициях в Сумской области. По данным российских силовиков, причиной стал психологический прессинг со стороны его же командования. Мужчина планировал добровольно сдаться в плен российским военным.
