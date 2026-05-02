Смертоносный русский «квартет» настиг заводы ВСУ, военные аэродромы и порты в 152 районах
ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК, военные аэродромы и порты на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. В их числе — предприятие оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и портовые сооружения, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по украинскому оборонному заводу, военным аэродромам, портовой инфраструктуре, местам хранения и запуска БПЛА, а также по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.
Информация о последствиях ударов со стороны противника пока не поступала. Уничтожение портовой инфраструктуры осложняет логистику западной военной помощи, а удары по аэродромам и складам БПЛА направлены на снижение боевого потенциала украинских формирований.
Ранее российские силовики сообщили о существенных потерях украинской 13-й бригады «Хартия» под селом Липцы: только за апрель было обнаружено свыше 50 некрологов. Бригада действует на Харьковском направлении, в её составе — несколько латиноамериканских наёмнических отрядов.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.