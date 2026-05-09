Клубы дыма окутали Луизиану из-за мощного взрыва на НПЗ

В американском городе Шалметт (штат Луизиана) на нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв, после которого начался крупный пожар. Над районом поднялся огромный столб чёрного дыма, сообщает телеканал Fox 8.

Клубы дыма окутали Луизиану в результате мощного взрыва на НПЗ.

Взрыв произошёл на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы выкладывали в соцсети кадры густого дыма и пламени, которые были видны за несколько километров. Позже пожар удалось потушить. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Усть-Каменогорске на заводе «Казцинк» произошёл хлопок на пылеулавливающем оборудовании. После этого начался пожар и частично обрушились конструкции. На место приехали спасатели МЧС и развернули оперативный штаб — там работали представители госорганов и экстренных служб. Пожар удалось взять под контроль.