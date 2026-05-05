В Колумбии после взрыва на угольной шахте заблокированы 12 горняков

В колумбийском департаменте Кундинамарка произошёл взрыв на угольной шахте, в результате которого под землёй оказались заблокированы не менее 12 горняков. Об этом сообщил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей на своей странице в социальной сети X.

Губернатор уточнил, что всего инцидент затронул 15 шахтёров. Троим из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно, один уже доставлен в больницу для медицинского обследования. Остальные 12 человек остаются под землёй.

В момент взрыва рабочие находились на глубине около 600 метров. На месте происшествия продолжают работу спасательные службы. Шахта, принадлежащая компании Carboneras Los Pinos, расположена в 70 километрах от столицы Колумбии. Причины случившегося пока не называются.

