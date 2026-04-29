В Донецке открылся «портал в ад» — земля буквально полыхает под ногами
В Петровском районе Донецка засняли горящую породу, которую не могут засыпать
Земля буквально пылает под ногами жителей Петровского района Донецка. Корреспондент ДАН запечатлел тревожную картину: под разрушенным асфальтом разгорается огонь. Попытки ликвидировать возгорание путём засыпки оказались тщетными – пламя упорно рвётся наружу.
В Петровском районе Донецка под провалом асфальта горит порода. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей (ДАН)
Вероятнее всего, это следствие опасной ситуации на старых, заброшенных шахтах.
Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря у побережья Турции сформировалось редкое рулонное облако. интернете тут же развернулась бурная полемика: очевидцы наперебой комментировали не только причудливую форму облака, но и его стремительное скольжение вдоль побережья, выдвигая свои версии и делясь восторгом от увиденного.
Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей (ДАН)