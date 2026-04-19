Устрашающий «Глаз Сахары» засняли из космоса и раскрыли его тайну

Учёные длительное время наблюдают за удивительным явлением в Африке — «глаз Сахары». Геологическое образование Ришат получило такое название из-за своей необычной формы. В NASA опубликовали последние снимки из космоса загадочного объекта.

«Глаз Сахары» находится в северной части Мавритании. Это необычное тёмное плато, состоящее из колец. Последние, по мнению учёных, могли появиться тогда, когда в Сахаре ещё были реки. Появившиеся извилистые углубления — оставшиеся речные русла. Так считали ещё пару десятилетий назад. Французские географы впервые описали структуру Ришат в 1930-х годах, назвав «пуговичным отверстием». Своё сравнение с «глазом» объект получил после первых снимков со спутников.

Объект тянется на 40 километров. Одной из версий также было, что углубление появилось после удара астероида в древние времена. Подобные кратеры встречаются на поверхности Земли. Однако более поздние исследования доказали, что это так называемый геологический купол. Породы поднялись над подземным внедрением магматического вещества. Выветривание пород привело к образованию колец. А такое разнообразие цветов — это следствие различий в структурах почвы.

