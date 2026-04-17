Восемь учёных, изучавших НЛО, пропали и погибли в США за три года

В США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми учёных, связанных с космосом и ядерной физикой. Об этом сообщает Fox News.

Среди них — сотрудник НАСА Майкл Хикс, который скончался 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Причины его смерти официально не раскрывались, при этом он занимался исследованием комет и астероидов. Ещё один случай связан с 53-летней Милиссой Касиас из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико, которая пропала без вести 26 июня 2025 года.

Учёная участвовала в разработках, связанных с ядерным оружием, и считалась специалистом в своей области. Отдельно отмечается случай бывшего генерал-майора ВВС США Уильяма Маккасланда, исчезнувшего 27 февраля 2026 года. 68-летний офицер ранее возглавлял исследовательскую лабораторию ВВС и также был связан с Лос-Аламосом.

Сообщается, что он имел доступ к секретной информации, включая материалы, касающиеся неопознанных летающих объектов. На фоне публикации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация США, вероятно, инициирует проверку изложенных данных.

Ранее конгрессмен США Тим Берчетт заявил, что случаи смертей и исчезновений американских чиновников, связанных с темой НЛО, нельзя считать случайными. По его словам, правительство США обязано полностью рассекретить всю информацию, связанную с НЛО, даже если это может вызвать общественный резонанс и шок.