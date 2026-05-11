11 мая, 00:13

Tasnim: Иран передал США предложения с пунктами о санкциях и Ормузе

Иран передал США текст предложений по переговорам. Документ включает требования об отмене санкций и полном контроле исламской республики над Ормузским проливом. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённый источник.

В предложениях Тегерана также говорится о необходимости разморозки иранских зарубежных активов. Кроме того, Иран требует прекращения морской блокады после подписания первоначального соглашения с Вашингтоном. Отдельно указана необходимость снятия с продажи иранской нефти санкций со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами. Источник подчеркнул, что в тексте также идёт речь о немедленном прекращении войны и предоставлении гарантий ненападения на Иран.

Трамп счёл неприемлемым ответ Ирана на предложение США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить поддержку Китаем Ирана и России в ходе визита в Китайскую Народную Республику. Поездка запланирована на 14–15 мая. Первоначально визит намечался на 31 марта – 2 апреля, но Белый дом перенёс его из-за ситуации вокруг Ирана. Одной из ключевых тем станет взаимодействие Пекина с Тегераном и Москвой. Эксперты связывают эту поездку с изменением глобальной расстановки сил.

Антон Голыбин
