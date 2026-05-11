Трамп счёл неприемлемым ответ Ирана на предложение США

Президент США Дональд Трамп назвал реакцию иранской стороны на американский план урегулирования неприемлемой. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», — пишет хозяин Белого дома.

Республиканец в интервью Axios назвал ответ Ирана неуместным и заявил, что он ему не нравится. Трамп подтвердил воскресный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранской теме, но оставил неясным, будет ли он продолжать диалог или предпочтёт военный вариант.

Ранее власти Ирана передали пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта. По имеющимся данным, на данном этапе диалог между сторонами будет сосредоточен исключительно на вопросах прекращения боевых действий в регионе. Реакция Тегерана на последний вариант текста от Соединённых Штатов была направлена пакистанской стороне сегодня.