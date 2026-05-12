«Трампа не устраивает ничья»: Почему США могут разморозить конфликт с Ираном
Американист Евстафьев спрогнозировал возобновление боевых действий в Иране
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант возобновления полномасштабных боевых действий в Иране. Такой сценарий может стать реальностью, считает профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев.
В беседе с «Ридусом» он пояснил, что внутри американской элиты никто не поддержал Трампа с его «победными реляциями». Действующего президента категорически не устраивает «ничья» в пользу Тегерана, и он попытается переломить ситуацию.
Эксперт отметил, что конфликт может серьёзно углубить кризис на рынке нефти и газа. Кроме того, третьей стороной в противостоянии фактически стали Объединённые Арабские Эмираты. Они активно сотрудничают с Израилем в военно-технической сфере и уже наносили удары по иранской территории (например, по НПЗ на острове Лаван).
При этом, по словам аналитика, другие арабские страны — даже проамериканские Бахрейн и Кувейт — не хотят воевать. Они назначили Абу-Даби «главным виновником», который теперь должен оплачивать этот банкет.
«Втягивание остальных арабских стран в войну куда менее вероятно», — резюмировал Евстафьев.
А ранее Life.ru писал, что Иран перебросил самолёты в Пакистан и Афганистан для защиты от ударов США. Военные воздушные судна республики, включая разведывательный RC-130 на базе C-130, были переброшены на пакистанскую базу ВВС Нур-Хан к югу от Исламабада.
