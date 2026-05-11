Трамп назвал «невероятно слабым» шанс на прекращение огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком положении. По его словам, перемирие «невероятно слабое» и «на искусственном жизнеобеспечении», особенно после ознакомления с новым ответом Тегерана на предложения Вашингтона.

«Невероятно слабое. Я бы сказал, что оно сейчас самое слабое. После того, как я прочитал этот собачий бред», — сказал Трамп журналистам, имея в виду новый ответ Тегерана на предложения Вашингтона о завершении военных действий.

Ранее власти Ирана передали пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта. По имеющимся данным, на данном этапе диалог между сторонами будет сосредоточен исключительно на вопросах прекращения боевых действий в регионе. Реакция Тегерана на последний вариант текста от Соединённых Штатов была направлена пакистанской стороне сегодня.