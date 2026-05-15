«Им нанесли большой удар»: Трамп обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что во время визита в Китай одной из тем для обсуждения с главой КНР Си Цзиньпином был украинский конфликт. В беседе с журналистами на борту самолёта Air Force One он упомянул о массированном обстреле, произошедшем накануне.

«Мы говорили о том, что хотели бы видеть урегулирование. До прошлой ночи всё выглядело нормально, но вчера вечером им (Украине) нанесли большой удар», — отметил Трамп во время возвращения в США на своём «боинге».

Американский лидер добавил, что конфликт продолжится, однако считает произошедшее «досадным». По его сведениям, в прошлом месяце на фронте погибли 25 тысяч человек.