«Им нанесли большой удар»: Трамп обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп признался, что во время визита в Китай одной из тем для обсуждения с главой КНР Си Цзиньпином был украинский конфликт. В беседе с журналистами на борту самолёта Air Force One он упомянул о массированном обстреле, произошедшем накануне.
«Мы говорили о том, что хотели бы видеть урегулирование. До прошлой ночи всё выглядело нормально, но вчера вечером им (Украине) нанесли большой удар», — отметил Трамп во время возвращения в США на своём «боинге».
Американский лидер добавил, что конфликт продолжится, однако считает произошедшее «досадным». По его сведениям, в прошлом месяце на фронте погибли 25 тысяч человек.
К слову, Си Цзиньпин назвал историческим визит американского президента Дональда Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе этой поездки были заключены «фантастические сделки» на на «сотни миллиардов долларов». А на следующей неделе он примет президента России Владимира Путина, который совершит визит в Китай. Лидеры намерены обсудить и итоги встречи с Трампом.
