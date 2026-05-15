Песков: Путин в Китае обсудит переговоры Трампа с Си Цзиньпином

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут обсудить итоги недавних переговоров главы КНР с президентом США Дональдом Трампом во время грядущей встрече в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать аспекты «привилегированного стратегического партнёрства» на переговорах, которые скоро состоятся в Китае. В перечень тем их беседы также входит торгово-экономическое взаимодействие и международные дела. Песков пообещал скоро объявить точную дату визита Путина в Китай.