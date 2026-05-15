Уступок нет: Американские СМИ заявили о провале визита Трампа в Китай
DB: Трамп не достиг результатов ни по одному из вопросов в ходе визита в КНР
Американский портал Daily Beast раскритиковал визит Дональда Трампа в Китай, заявив, что президент США не смог добиться ощутимых результатов ни по одному из ключевых вопросов переговоров с Си Цзиньпином.
По данным издания, поездка Трампа в Пекин была связана с попытками договориться по технологиям, тарифам, редкоземельным металлам и ситуации на Ближнем Востоке. Однако, как утверждает портал, китайская сторона не пошла ни на какие уступки.
В материале также отмечается, что Пекин не подтвердил заявления Трампа о покупке 200 самолётов Boeing, а также не поддержал публично его слова о возможном ограничении помощи Ирану. Кроме того, Китай, как пишет Daily Beast, может даже усилить экспортные ограничения на редкоземельные металлы уже этой осенью.
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Американский лидер заявил, что переговоры были превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР, в свою очередь, поднял тост за здоровье Трампа.
